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Депутат перешёл по ссылке в Facebook и попал в чат к наркоторговцам

Он намерен направить в органы запрос о дополнительной цензуре контента соцсетей.

11 февраля 2021, 14:26
<p>Фото © ТАСС / Марат Абулхатин / Фотослужба Госдумы РФ</p>

Фото © ТАСС / Марат Абулхатин / Фотослужба Госдумы РФ

В Госдуме вновь был поднят вопрос о необходимости усилить фильтрацию контента в социальных сетях. Член Комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин рассказал о том, как, перейдя по рекламной ссылке в Facebook, он попал в чат к наркоторговцам.

"Вот она, волшебная лёгкость, с которой Facebook и Instagram открывают перед гражданами России дверь в мир наркоторговли", написал он в своём Telegram-канале.

Депутат заявил, что намерен отправить запрос в органы, потому что его возмущает то, как нагло и неприкрыто действуют работники сферы продажи наркотиков. По его словам, соцсети должны нести ответственность за свои действия и подвергаться наказанию за плохо отфильтрованный контент.

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Депутат сказал, что больше всего в данной ситуации его раздражает лицемерие менеджмента соцсетей, которые не дают российским СМИ спокойной жизни, придираясь к любым мелочам, и при этом ничего не делают с открытой наркоторговлей и наймом молодых людей на работу фасовщиками или закладчиками.

"Действительно, ФБ фейки не любит, у них даже реклама наркоты настоящая. Приемлемая это ситуация, на ваш взгляд, или что-то с ней делать будем?" — задаётся вопросами депутат.

Напомним, ранее Госдума приняла закон о жёстком наказании за пропаганду наркотиков в соцсетях.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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