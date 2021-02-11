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"Ехал в неизвестность": полицейские в ХМАО спасли забившегося под капот щенка

Маленького путешественника обогрели, отмыли и пристроили в добрые руки.

11 февраля 2021, 14:12
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Полицейские в ХМАО спасли забившегося под капот щенка. Видео © LiFE

В городе Пыть-Яхе в Ханты-Мансийском автономном округе полицейские спасли щенка, который залез под капот машины. Предположительно, животное оказалось там, потому что почуяло тепло и решило, что это отличное место, чтобы спастись от трескучих морозов.

"Был остановлен автомобиль, у которого из-под капота доносился неопределённый звук. И когда открыли капот — в моторном отсеке был обнаружен вот этот маленький щенок. Каким образом он туда попал, неизвестно, скорее всего, залез, когда автомобиль был заведён, чтобы погреться. Ехал, можно сказать, в неизвестность", — рассказал Лайфу начальник ОГИБДД ОМВД по городу Пыть-Яху Рустем Каримов.

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Щенка обогрели, отмыли, накормили и нарекли Счастливчиком. Помимо того, заботливые стражи правопорядка нашли щенку новый дом — его приютила местная жительница, откликнувшаяся на объявление в Интернете.

Ранее новый дом нашли и собаке, которую выбросили прямо на дорогу в Петрозаводске.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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