Роскомнадзор оштрафует соцсети за призывы к участию детей в незаконных митингах
Процесс составления протоколов стартует 11 февраля и завершится 1 марта.
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Роскомнадзор начнёт штрафовать социальные сети за распространение призывов к участию детей в незаконных акциях, об этом сообщили в ведомстве РИА "Новости".
Процесс начнётся 11 февраля и завершится 1 марта.
В Роскомнадзоре добавили, что нарушения были выявлены в "Фейсбуке", "Инстаграме", "Твиттере", "Тиктоке", "ВКонтакте", "Одноклассниках" и "Ютубе". Кроме того, под взыскания подпадёт мессенджер "Телеграм".
Ранее Лайф сообщал, что более 200 родителей привлекли к ответственности за участие детей в незаконных митингах.
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