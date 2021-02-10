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Роскомнадзор оштрафует соцсети за призывы к участию детей в незаконных митингах

Процесс составления протоколов стартует 11 февраля и завершится 1 марта.

10 февраля 2021, 20:24

Фото © Pixabay

Роскомнадзор начнёт штрафовать социальные сети за распространение призывов к участию детей в незаконных акциях, об этом сообщили в ведомстве РИА "Новости".

Процесс начнётся 11 февраля и завершится 1 марта.

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В Роскомнадзоре добавили, что нарушения были выявлены в "Фейсбуке", "Инстаграме", "Твиттере", "Тиктоке", "ВКонтакте", "Одноклассниках" и "Ютубе". Кроме того, под взыскания подпадёт мессенджер "Телеграм".

Ранее Лайф сообщал, что более 200 родителей привлекли к ответственности за участие детей в незаконных митингах.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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