Der Spiegel: Юлия Навальная прилетела в Германию с частным визитом

Самолёт c женой арестованного российского политика Алексея Навального на борту, по данным немецкого журнала "Шпигель", приземлился во Франкфурт-на-Майне. Издание пишет, что Юлия Навальная прибыла в Германию "с частным визитом".

Die Ehefrau des inhaftierten russischen Oppositionspolitikers Alexej #Nawalny ist nach Deutschland geflogen. Nach SPIEGEL-Informationen soll Julia Nawalnaja am Abend in Frankfurt am Main landen. https://t.co/4yzLBQbx0m — DER SPIEGEL (@derspiegel) February 10, 2021

В публикации говорится, что после перелёта она продолжает оставаться в транзитной зоне, хотя все остальные пассажиры её давно покинули. Отметим, что адвокаты жены оппозиционера заверили, что не знают об отъезде их клиентки в Германию.

Напомним, Навальные находились вместе в Германии до 17 января, когда они вернулись в Россию. В ФРГ они успели пообщаться с журналистом Юрием Дудём. После этого интервью некоторые эксперты сравнили Юлию с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской, которая покинула родину и теперь периодически совершает визиты в страны ЕС и встречается с их руководством.

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