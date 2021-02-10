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Der Spiegel: Юлия Навальная прилетела в Германию с частным визитом

Самолёт с супругой оппозиционера приземлился во Франкфурте-на-Майне.

10 февраля 2021, 20:00

Фото © Pixabay

Самолёт c женой арестованного российского политика Алексея Навального на борту, по данным немецкого журнала "Шпигель", приземлился во Франкфурт-на-Майне. Издание пишет, что Юлия Навальная прибыла в Германию "с частным визитом".

В публикации говорится, что после перелёта она продолжает оставаться в транзитной зоне, хотя все остальные пассажиры её давно покинули. Отметим, что адвокаты жены оппозиционера заверили, что не знают об отъезде их клиентки в Германию.

СМИ: Юлия Навальная покинула Россию

СМИ: Юлия Навальная покинула Россию

Напомним, Навальные находились вместе в Германии до 17 января, когда они вернулись в Россию. В ФРГ они успели пообщаться с журналистом Юрием Дудём. После этого интервью некоторые эксперты сравнили Юлию с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской, которая покинула родину и теперь периодически совершает визиты в страны ЕС и встречается с их руководством.

Авторы
Берковиц Алексей
Берковиц Алексей

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