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В Госдуму внесли законопроект о квоте на соцрекламу в Интернете

Пока речь идёт о площадках, которые посещает не менее 100 тысяч человек в сутки.

10 февраля 2021, 19:25

Социальная реклама на остановке. Фото © ТАСС / Павел Смертин

Представители Комитета ГД РФ по информационной политике внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект о введении 5%-ной квоты на социальную рекламу в Интернете. Соответствующий документ опубликован на сайте законодательного органа.

В настоящее время аналогичные нормы действуют для рекламы на телевидении и уличных баннерах. Теперь предлагается обязать крупные компании отдавать не менее 5% площади или времени под соцрекламу.

Размещением контента займётся специально созданный оператор рекламного пространства. Пока что речь идёт о площадках, которые посещает не менее 100 тысяч человек в сутки. На данный момент неясно, как будет отслеживаться объём социальной рекламы и каким образом оператор сможет осуществлять мониторинг подобных площадок.

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Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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