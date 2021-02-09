Госдума одобрила штрафы для информационных ресурсов за санкции против российских СМИ

Поправка вносится ко второму чтению законопроекта о штрафах за нарушения требований по обеспечению устойчивого Рунета.

Госдума на пленарном заседании одобрила поправку, согласно которой штрафы для владельцев информационных ресурсов за санкции против российских СМИ и граждан составят от 50 тысяч до 3 миллионов рублей.

Автором этой поправки стал глава Комитета Государственной думы по информполитике Александр Хинштейн. Она вносится ко второму чтению законопроекта о штрафах за нарушения требований по обеспечению устойчивого Рунета.

Так, за нарушение налагается административный штраф для граждан в размере от 50 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц — от 200 до 400 тысяч и для юридических лиц — от 600 тысяч до миллиона рублей. За второе аналогичное нарушение штраф составит для граждан от 200 до 300 тысяч рублей, для должностных лиц — от 500 до 700 тысяч, для юрлиц — от полутора миллионов до трёх миллионов рублей.