В России запретили высаживать из общественного транспорта детей-безбилетников

Закон позволит обеспечить безопасность несовершеннолетних, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Сегодня Госдума приняла во втором — основном — чтении законопроект, который запрещает высаживать из общественного транспорта безбилетных пассажиров младше 16 лет. Об этом сообщил журналистам спикер ГД Вячеслав Володин.

Необходимые изменения вносятся в устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, с инициативой выступило правительство. По словам Володина, принятие закона позволит обеспечить безопасность детей.

"Были случаи, когда детей, у которых не было денег оплатить проезд, выгоняли из автобуса на мороз, и они были вынуждены несколько километров идти пешком. Недопустимо ребёнка, который едет один, без взрослых, высаживать из общественного транспорта. Это может привести к трагедии", — сказал спикер Госдумы.

Как отметил в беседе с корреспондентом ТАСС член думского комитета по транспорту и строительству, а также один из авторов поправок ко второму чтению законопроекта Владимир Синяговский, действующая редакция устава формально допускает высадку лиц младше 16 лет, если они не оплатили проезд и при этом их никто не сопровождал. "Авторы проекта предлагают запретить высаживать детей до 16 лет, находящихся в транспорте без сопровождения взрослых", — пояснил депутат, заметив, что такую меру следовало бы также распространить на пенсионеров, инвалидов и беременных женщин.

Кроме прочего, поправки изменяют порядок контроля и подтверждения оплаты проезда в общественном транспорте в целом. "Сегодня он регламентируется исключительно федеральными правилами и не учитывает местной специфики. Правительство предлагает разрешить регионам самостоятельно вводить порядок контроля оплаты проезда", — добавил Синяговский. Депутат полагает, что это даст возможность дифференцированно подходить к решению проблемы безбилетников и расширит полномочия местных органов власти.

Согласно тексту законопроекта, при проезде по маршрутам регулярных перевозок в городском, пригородном и междугородном сообщении, установленным в границах одного субъекта РФ, порядок подтверждения оплаты проезда или права на льготный проезд регулируется нормативным правовым актом региона. Если пассажир не предъявил билет и решил покинуть транспорт, то оплата начисляется за проезд до ближайшей остановки от точки его отправления. Если же определить место его посадки не удалось, то в расчёт берётся начальный пункт маршрута.