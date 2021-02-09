Зюганов — о задержании саратовского депутата от КПРФ: Власть ошалела под напором грязной навальнятины

В Кремле отметили, что негативно реагируют на подобную агрессивную риторику.

Зюганов — о задержании саратовского депутата от КПРФ Бондаренко: Мы не допустим расправы. Видео © LIFE

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов резко прокомментировал задержание саратовского депутата-коммуниста Николая Бондаренко и пригрозил "всю страну поднять", если не "дадут отбой".

"Власть, видимо, ошалела до такой степени под напором этой грязной навальнятины, что вчера Бондаренко Николая решили привезти в очередной околоток за то, что он снимал и показывал один из небольших митингов. <...> Мы не допустим расправы над своим талантливым депутатом", — сказал политик.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что в Кремле негативно относятся к подобным высказываниям. Он подчеркнул, что такую агрессивную риторику нельзя приветствовать.