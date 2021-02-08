Красный Навальный. За что задержали депутата от КПРФ Николая Бондаренко

По словам самого депутата, с раннего утра в его подъезде дежурили несколько полицейских. Когда Бондаренко вышел из квартиры, его задержали и доставили в отдел для составления протокола: депутат подозревается в административном нарушении — участии в несанкционированном митинге 31 января. Бондаренко вёл стрим со своего телефона, но в самом отделе у него аппарат якобы изъяли. Своё задержание он сразу же связал с политической деятельностью — якобы его преследуют за намерение баллотироваться в депутаты Госдумы от Саратова.

Началась эта история ещё 23 января, когда за участие в митингах в защиту Алексея Навального задержали помощника Бондаренко — журналиста издания "Красная Москва" Илью Матушкина. Полиция Саратова в тот день не возбуждала никаких административных дел, и Матушкина просто отпустили. Тем не менее сам Бондаренко расценил задержание помощника как политически мотивированную попытку оказать давление. Бондаренко также заявил, что Матушкин действовал по его личному поручению. А 31 января депутат уже лично присоединился к акции протеста, агитируя собравшихся за КПРФ. Депутат объяснил это желанием защитить протестующих от полиции.

Фото © VK / Николай Бондаренко

Суд изучил материалы протокола. По словам самого депутата, в рапортах полицейских якобы отражено, что он призывал освободить задержанных на митинге. Однако судья Фрунзенского районного суда Саратова Зоя Левина отметила, что депутату вменяется в вину участие в незаконном митинге. В итоге Бондаренко оштрафовали на 20 тысяч рублей.

Чужой среди своих

Бондаренко давно заигрывает с навальнистами, наплевав на партийную субординацию. Ведь ещё 20 января вождь КПРФ Геннадий Зюганов недвусмысленно и жёстко высказался против оппозиционера: — Вот сейчас привезли Навального, надувают через толстую соломинку, как жабу, три разведки: ЦРУ, MI-6 и BND. Все понимают, что он предатель, циничный, открытый и мерзкий.

Однако Бондаренко встречал Навального в аэропорту, снимая очередной протестный блог. А 31 января, казалось бы, грубо нарушил партийную дисциплину, открыто явившись на митинг. Однако после задержания регионального парламентария Геннадий Зюганов сообщил, что будет защищать его и даже пришлёт к нему адвоката.

Бизнесмен и блогер

Николай Бондаренко родился в 1985 году. Получил юридическое образование, занимался бизнесом, пошёл в политику, став депутатом Саратовской областной думы. Но прежде всего Бондаренко состоялся как популярный политический блогер: в "Инстаграме" у него около миллиона подписчиков, на ютуб-канале "Дневник депутата" — 1 млн 240 тыс.

Иногда коммунист предстаёт на видео и в другом амплуа. Недавно его застали в фешенебельном саратовском клубе SOHO, где депутат вполне по-буржуазному оттягивался в компании приятных молодых дам, однопартийца-бизнесмена Андрея Сторожева и двух местных предпринимателей. Местные СМИ сообщали, что это известные в Саратове авторитеты — Фаик и Стрелок. Сторожев тоже якобы имеет судимость за нанесение тяжкого вреда здоровью, что не помешало ему получить партбилет из рук самого Зюганова в Баумановском отделении КПРФ.

Видео © YouTube / Четвёртая власть