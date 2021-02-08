Красный Навальный. За что задержали депутата от КПРФ Николая Бондаренко
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Депутата Саратовской облдумы Николая Бондаренко обвинили в участии в незаконном митинге в поддержку оппозиционера Алексея Навального. В отношении коммуниста составлен административный протокол, суд оштрафовал его на 20 тысяч рублей.
Фото © ТАСС / Денис Тырин
По словам самого депутата, с раннего утра в его подъезде дежурили несколько полицейских. Когда Бондаренко вышел из квартиры, его задержали и доставили в отдел для составления протокола: депутат подозревается в административном нарушении — участии в несанкционированном митинге 31 января. Бондаренко вёл стрим со своего телефона, но в самом отделе у него аппарат якобы изъяли. Своё задержание он сразу же связал с политической деятельностью — якобы его преследуют за намерение баллотироваться в депутаты Госдумы от Саратова.
Началась эта история ещё 23 января, когда за участие в митингах в защиту Алексея Навального задержали помощника Бондаренко — журналиста издания "Красная Москва" Илью Матушкина. Полиция Саратова в тот день не возбуждала никаких административных дел, и Матушкина просто отпустили. Тем не менее сам Бондаренко расценил задержание помощника как политически мотивированную попытку оказать давление. Бондаренко также заявил, что Матушкин действовал по его личному поручению. А 31 января депутат уже лично присоединился к акции протеста, агитируя собравшихся за КПРФ. Депутат объяснил это желанием защитить протестующих от полиции.
Фото © VK / Николай Бондаренко
Суд изучил материалы протокола. По словам самого депутата, в рапортах полицейских якобы отражено, что он призывал освободить задержанных на митинге. Однако судья Фрунзенского районного суда Саратова Зоя Левина отметила, что депутату вменяется в вину участие в незаконном митинге. В итоге Бондаренко оштрафовали на 20 тысяч рублей.
Чужой среди своих
Бондаренко давно заигрывает с навальнистами, наплевав на партийную субординацию. Ведь ещё 20 января вождь КПРФ Геннадий Зюганов недвусмысленно и жёстко высказался против оппозиционера:
— Вот сейчас привезли Навального, надувают через толстую соломинку, как жабу, три разведки: ЦРУ, MI-6 и BND. Все понимают, что он предатель, циничный, открытый и мерзкий.
Однако Бондаренко встречал Навального в аэропорту, снимая очередной протестный блог. А 31 января, казалось бы, грубо нарушил партийную дисциплину, открыто явившись на митинг. Однако после задержания регионального парламентария Геннадий Зюганов сообщил, что будет защищать его и даже пришлёт к нему адвоката.
Бизнесмен и блогер
Николай Бондаренко родился в 1985 году. Получил юридическое образование, занимался бизнесом, пошёл в политику, став депутатом Саратовской областной думы. Но прежде всего Бондаренко состоялся как популярный политический блогер: в "Инстаграме" у него около миллиона подписчиков, на ютуб-канале "Дневник депутата" — 1 млн 240 тыс.
Иногда коммунист предстаёт на видео и в другом амплуа. Недавно его застали в фешенебельном саратовском клубе SOHO, где депутат вполне по-буржуазному оттягивался в компании приятных молодых дам, однопартийца-бизнесмена Андрея Сторожева и двух местных предпринимателей. Местные СМИ сообщали, что это известные в Саратове авторитеты — Фаик и Стрелок. Сторожев тоже якобы имеет судимость за нанесение тяжкого вреда здоровью, что не помешало ему получить партбилет из рук самого Зюганова в Баумановском отделении КПРФ.
Видео © YouTube / Четвёртая власть
Согласно открытой базе СПАРК, Бондаренко около десяти лет являлся бенефициаром и директором ООО "Химинвест" — в прошлом году предприятие перешло некоему Виталию Мосягину. Кроме этого Бондаренко владел ООО "УК Красная". Бывший директор этой компании Александр Анидалов также является депутатом Саратовской областной думы шестого созыва. Месяц назад Бондаренко формально перестал быть владельцем фирмы, что может свидетельствовать о его подготовке к выборам в Госдуму. К тому же его предприятие в надёжных руках: новый владелец и директор Владимир Новиков является активным членом саратовского отделения КПРФ и сподвижником самого Бондаренко.