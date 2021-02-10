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В Минобрнауки прокомментировали идею Медведева о четырёхдневной учебной неделе

Там напомнили о широких полномочиях учреждений образования.

10 февраля 2021, 19:16
<p>Фото © АГН "Москва"</p>

Фото © АГН "Москва"

В Минобрнауки прокомментировали идею перевести школьников и студентов на четырёхдневную учебную неделю. Это не закреплено законодательно и остаётся на усмотрение образовательного учреждения, отметили в ведомстве.

Ранее с подобной инициативой выступил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он не исключил возможность перехода на такую систему в будущем и связал его с изменением способов коммуникации и передачи знаний между учащимися и педагогами.

"Законодательство об образовании не содержит предписаний, которые бы касались необходимости организации учебного процесса в университете в рамках, например, пяти- или шестидневной учебной недели", — сообщили РИА "Новости" в пресс-службе Минобрнауки.

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В ведомстве уточнили, что основной задачей является реализация учебного плана в установленный срок. Каждое учреждение составляет программы и графики на основе этих обязанностей, при этом необходимо оптимально распределить учебную и внеучебную нагрузку, режим занятий и длительность каникул.

Дмитрий Медведев ранее отмечал, что пандемия внесла свои коррективы в идею о четырёхдневной рабочей неделе. Широко развилось такое понятие, как удалённый труд.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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