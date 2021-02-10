"Найдём, как их убрать": председатель парламента Дагестана пригрозил политическим оппонентам "патронами и наркотиками" — видео
Ролик был снят в октябре прошлого года.
Председатель парламента Дагестана пригрозил своим политическим оппонентам "патронами и наркотиками". Видео © Instagram/ dagizvestiyaa
Председатель народного собрания Дагестана Хизри Шихсаидов пригрозил своим политическим оппонентам "патронами и наркотиками". Видео опубликовала группа в Инстаграме "Дагестанские известия".
На кадрах, которые, судя по дате на записи, сняты 9 октября 2020 года, политик заявил, что знает, как "убрать" соперников, даже если они будут депутатами.
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"Найдем, как их убрать. У нас патронов много, наркотиков тоже… Мы найдём у него наркотики в кармане", — сказал Шихсаидов.
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