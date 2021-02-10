Литва отказалась задержать соратника Навального Леонида Волкова
Ранее его заочно арестовали в РФ.
Фото © ТАСС / Донат Сорокин
Министерство внутренних дел Литвы отказалось задержать соратника Алексея Навального Леонида Волкова. Об этом сообщает AP со ссылкой на главу МВД прибалтийской страны Агне Билотайте.
"Использование международных инструментов для политически мотивированного преследования является неправильной практикой", — заявила министр.
Напомним, ранее Басманный суд заочно арестовал руководителя региональных "штабов Навального" Леонида Волкова по делу о вовлечении подростков в незаконные митинги.
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