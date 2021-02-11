Комиссар Совета Европы попросила у России объяснений из-за незаконных акций

Комиссар по правам человека Совета Европы Дуня Миятович обратилась к министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву за объяснениями по поводу недавних незаконных митингов в поддержку Алексея Навального. В своём письме она указала на якобы имеющие место проблемы с правами человека, связанные с действиями силовиков на акциях.

"Проведение крупномасштабных публичных мероприятий может представлять определённые риски, связанные с распространением пандемии CoViD-19, и, следовательно, право на мирные собрания может быть ограничено в целях защиты здоровья населения. Однако, чтобы соответствовать международным стандартам в области прав человека, такие ограничения должны всегда быть абсолютно необходимыми и соразмерными преследуемой цели", — заявила Миятович.

Комиссар ЕС также выразила "обеспокоенность по поводу произвольных задержаний большого числа людей по всей стране" во время митингов и запросила информацию о правилах МВД по "разгону мирных собраний". Она попросила разъяснить причины задержания журналистов и работников СМИ на акциях.

Кроме того, Миятович выразила обеспокоенность из-за "многочисленных сообщений о чрезмерном применении силы" против участников незаконных акций и запросила данные о действиях российских властей по обеспечению ответственности сотрудников правоохранительных органов за произвольное применение силы в отношении демонстрантов.

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