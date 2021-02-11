Комиссар Совета Европы попросила у России объяснений из-за незаконных акций
Она выразила обеспокоенность по поводу задержаний демонстрантов.
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Комиссар по правам человека Совета Европы Дуня Миятович обратилась к министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву за объяснениями по поводу недавних незаконных митингов в поддержку Алексея Навального. В своём письме она указала на якобы имеющие место проблемы с правами человека, связанные с действиями силовиков на акциях.
"Проведение крупномасштабных публичных мероприятий может представлять определённые риски, связанные с распространением пандемии CoViD-19, и, следовательно, право на мирные собрания может быть ограничено в целях защиты здоровья населения. Однако, чтобы соответствовать международным стандартам в области прав человека, такие ограничения должны всегда быть абсолютно необходимыми и соразмерными преследуемой цели", — заявила Миятович.
Комиссар ЕС также выразила "обеспокоенность по поводу произвольных задержаний большого числа людей по всей стране" во время митингов и запросила информацию о правилах МВД по "разгону мирных собраний". Она попросила разъяснить причины задержания журналистов и работников СМИ на акциях.
Кроме того, Миятович выразила обеспокоенность из-за "многочисленных сообщений о чрезмерном применении силы" против участников незаконных акций и запросила данные о действиях российских властей по обеспечению ответственности сотрудников правоохранительных органов за произвольное применение силы в отношении демонстрантов.
Как сообщал Лайф, несогласованные акции прошли по городам России в январе и феврале. Поводом для этого стало сначала задержание блогера Алексея Навального, а затем решение суда, согласно которому его условный срок небезосновательно был заменён на реальный. В результате блогера отправили в колонию на два года и восемь месяцев. После прошедших митингов сторонники Навального заявили, что до весны новых мероприятий не планируется, однако уже вскоре объявили о новой акции. О ней уже высказались в Кремле.
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