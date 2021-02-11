В Генпрокуратуре напомнили об ответственности за участие в незаконных акциях
Наказание предусмотрено и за призывы к таким митингам.
Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий
В преддверии возможных незаконных акций на выходных, анонсированных сторонниками блогера Алексея Навального, Генпрокуратура предупредила об административной и уголовной ответственности за участие в них.
"Предупреждая нарушения действующего законодательства, напоминаем, что участие в подобных несанкционированных мероприятиях влечёт серьёзные правовые последствия вплоть до уголовной ответственности. Призывы к массовым беспорядкам также квалифицируются в соответствии с положениями УК РФ", — говорится в сообщении ведомства.
Там также напомнили об ответственности за призывы к участию несовершеннолетних и отметили, что вовлечение их в несанкционированные митинги может угрожать безопасности и здоровью самих детей.
Как сообщал Лайф, несогласованные акции прошли по городам России в январе и феврале. Поводом для этого стало сначала задержание блогера Алексея Навального, а затем решение суда, согласно которому его условный срок небезосновательно был заменён на реальный. В результате блогера отправили в колонию на два года и восемь месяцев. После прошедших митингов сторонники Навального заявили, что до весны новых мероприятий не планируется, однако уже вскоре объявили о новой акции. О ней уже высказались в Кремле.
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