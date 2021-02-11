В Генпрокуратуре напомнили об ответственности за участие в незаконных акциях

В преддверии возможных незаконных акций на выходных, анонсированных сторонниками блогера Алексея Навального, Генпрокуратура предупредила об административной и уголовной ответственности за участие в них.

"Предупреждая нарушения действующего законодательства, напоминаем, что участие в подобных несанкционированных мероприятиях влечёт серьёзные правовые последствия вплоть до уголовной ответственности. Призывы к массовым беспорядкам также квалифицируются в соответствии с положениями УК РФ", — говорится в сообщении ведомства.

Там также напомнили об ответственности за призывы к участию несовершеннолетних и отметили, что вовлечение их в несанкционированные митинги может угрожать безопасности и здоровью самих детей.

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