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В Генпрокуратуре напомнили об ответственности за участие в незаконных акциях

Наказание предусмотрено и за призывы к таким митингам.

11 февраля 2021, 12:24
<p>Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий</p>

Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий

В преддверии возможных незаконных акций на выходных, анонсированных сторонниками блогера Алексея Навального, Генпрокуратура предупредила об административной и уголовной ответственности за участие в них.

"Предупреждая нарушения действующего законодательства, напоминаем, что участие в подобных несанкционированных мероприятиях влечёт серьёзные правовые последствия вплоть до уголовной ответственности. Призывы к массовым беспорядкам также квалифицируются в соответствии с положениями УК РФ", — говорится в сообщении ведомства.

Там также напомнили об ответственности за призывы к участию несовершеннолетних и отметили, что вовлечение их в несанкционированные митинги может угрожать безопасности и здоровью самих детей.

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Как сообщал Лайф, несогласованные акции прошли по городам России в январе и феврале. Поводом для этого стало сначала задержание блогера Алексея Навального, а затем решение суда, согласно которому его условный срок небезосновательно был заменён на реальный. В результате блогера отправили в колонию на два года и восемь месяцев. После прошедших митингов сторонники Навального заявили, что до весны новых мероприятий не планируется, однако уже вскоре объявили о новой акции. О ней уже высказались в Кремле.

Авторы
Плетнёв Максим
Плетнёв Максим

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