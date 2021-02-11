В Турции вышел на свободу убийца российского лётчика Олега Пешкова

В Турции после пятилетнего заключения вышел на свободу Альпарслан Челик, который ранее взял на себя ответственность за убийство российского пилота Олега Пешкова на территории Сирии в 2015 году. Однако тюремное заключение он отбывал за незаконное владение оружием, отметил защищавший его интересы адвокат Мурат Устюндаг.

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Напомним, 4 ноября 2015 года турецкие ВВС сбили Су-24 ВКС РФ. Лётчики катапультировались. Константину Мурахтину удалось спастись, а Олега Пешкова боевики расстреляли в воздухе, когда он приземлялся с парашютом. Затем боевики издевались над его телом. В ходе операции по эвакуации лётчиков Су-24М был потерян вертолёт Ми-8. В результате погиб морпех-контрактник Александр Позынич. Позднее ответственность за убийство русского пилота и взял на себя главарь террористов Альпарслан Челик.