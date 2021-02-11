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В Турции вышел на свободу убийца российского лётчика Олега Пешкова

Альпарслан Челик руководил действиями боевиков, обстрелявших катапультировавшихся пилотов.

11 февраля 2021, 12:09
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<p>Альпарслан Челик. Фото © Соцсети</p>

Альпарслан Челик. Фото © Соцсети

В Турции после пятилетнего заключения вышел на свободу Альпарслан Челик, который ранее взял на себя ответственность за убийство российского пилота Олега Пешкова на территории Сирии в 2015 году. Однако тюремное заключение он отбывал за незаконное владение оружием, отметил защищавший его интересы адвокат Мурат Устюндаг.

"Челик вышел на свободу, отбыв пятилетний срок заключения",рассказал РИА "Новости" адвокат.

Портрет Героя России Олега Пешкова. Фото © ТАСС / Xinhua / Pavel Bednyakov

Портрет Героя России Олега Пешкова. Фото © ТАСС / Xinhua / Pavel Bednyakov

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Напомним, 4 ноября 2015 года турецкие ВВС сбили Су-24 ВКС РФ. Лётчики катапультировались. Константину Мурахтину удалось спастись, а Олега Пешкова боевики расстреляли в воздухе, когда он приземлялся с парашютом. Затем боевики издевались над его телом. В ходе операции по эвакуации лётчиков Су-24М был потерян вертолёт Ми-8. В результате погиб морпех-контрактник Александр Позынич. Позднее ответственность за убийство русского пилота и взял на себя главарь террористов Альпарслан Челик.

Авторы
Михаил Аксёнов
Михаил Аксёнов

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