В Турции вышел на свободу убийца российского лётчика Олега Пешкова
Альпарслан Челик руководил действиями боевиков, обстрелявших катапультировавшихся пилотов.
Альпарслан Челик. Фото © Соцсети
В Турции после пятилетнего заключения вышел на свободу Альпарслан Челик, который ранее взял на себя ответственность за убийство российского пилота Олега Пешкова на территории Сирии в 2015 году. Однако тюремное заключение он отбывал за незаконное владение оружием, отметил защищавший его интересы адвокат Мурат Устюндаг.
"Челик вышел на свободу, отбыв пятилетний срок заключения", — рассказал РИА "Новости" адвокат.
Портрет Героя России Олега Пешкова. Фото © ТАСС / Xinhua / Pavel Bednyakov
Напомним, 4 ноября 2015 года турецкие ВВС сбили Су-24 ВКС РФ. Лётчики катапультировались. Константину Мурахтину удалось спастись, а Олега Пешкова боевики расстреляли в воздухе, когда он приземлялся с парашютом. Затем боевики издевались над его телом. В ходе операции по эвакуации лётчиков Су-24М был потерян вертолёт Ми-8. В результате погиб морпех-контрактник Александр Позынич. Позднее ответственность за убийство русского пилота и взял на себя главарь террористов Альпарслан Челик.
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