Лукашенко: Новую белорусскую конституцию вынесут на референдум в начале 2022 года
Корректировки в главный закон республики могут коснуться распределения властных полномочий.
Фото © Официальный сайт президента Белоруссии
Новую белорусскую конституцию вынесут на референдум в начале следующего года, а ознакомиться с проектом можно будет уже в течение нескольких месяцев. Такие сроки озвучил в четверг президент республики Александр Лукашенко. Ранее он анонсировал, что корректировки в главный закон страны могут внести в части распределения властных полномочий.
"В течение этого года проект конституции будет готов, и он будет в течение года обсуждён всенародно. А в начале следующего года как минимум мы вынесем его на референдум", — заявил Лукашенко, выступая с докладом на VI Всебелорусском народном собрании.
Ранее президент республики заявлял о необходимости проанализировать "реалии той геополитической ситуации", в которой оказалась страна. И уже с учётом этого проработать развитие экономических и политических связей с зарубежными странами, "исходя из открытости, экспортоориентированности" белорусской экономики.
Напомним, что президент Белоруссии впервые предложил изменить конституцию на референдуме 4 августа 2020 года. По его задумке, белорусы "в ходе общенациональной дискуссии" смогут определить свои права, свободы и обязанности, а также полномочия органов государственной власти.
Выбор редакции
Тихановская сравнила Белоруссию с Крымом
"Что вы паритесь по этим айфонам?" Лукашенко призвал переходить на кнопочные телефоны
Заместителя Псаки отстранили от должности после угроз "уничтожить" журналистку
США закроют скандальную тюрьму Гуантанамо
Москвич разбился насмерть, шагнув в открытые двери лифта
Комментариев: 0