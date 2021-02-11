Лукашенко: Новую белорусскую конституцию вынесут на референдум в начале 2022 года

Новую белорусскую конституцию вынесут на референдум в начале следующего года, а ознакомиться с проектом можно будет уже в течение нескольких месяцев. Такие сроки озвучил в четверг президент республики Александр Лукашенко. Ранее он анонсировал, что корректировки в главный закон страны могут внести в части распределения властных полномочий.

"В течение этого года проект конституции будет готов, и он будет в течение года обсуждён всенародно. А в начале следующего года как минимум мы вынесем его на референдум", — заявил Лукашенко, выступая с докладом на VI Всебелорусском народном собрании.

Ранее президент республики заявлял о необходимости проанализировать "реалии той геополитической ситуации", в которой оказалась страна. И уже с учётом этого проработать развитие экономических и политических связей с зарубежными странами, "исходя из открытости, экспортоориентированности" белорусской экономики.

Напомним, что президент Белоруссии впервые предложил изменить конституцию на референдуме 4 августа 2020 года. По его задумке, белорусы "в ходе общенациональной дискуссии" смогут определить свои права, свободы и обязанности, а также полномочия органов государственной власти.

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