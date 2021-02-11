Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Ретейлеры опровергли сообщения о сложностях с поставками бананов в Россию

Крупные торговые сети работают с широким списком поставщиков.

11 февраля 2021, 11:51
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Российские ретейлеры не испытывают проблем с поставками бананов в магазины, поскольку сотрудничают с поставщиками из множества стран. Сообщения о сложностях с закупкой продукта опровергли в пресс-службе Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

"Бананы поставляются в Россию из целого ряда стран, включая Коста-Рику, Филиппины, Колумбию или Китай. Крупные торговые сети работают с широким пулом поставщиков продуктов, что гарантирует бесперебойность поставок", — заявили в АКОРТ.

В ассоциации отметили, что ретейлеры имеют возможность переключиться на других поставщиков в случае необходимости. Запасы торговых сетей сейчас находятся на высоком уровне и могут удовлетворить покупательский спрос, заключили в пресс-службе.

Ретейлеры сообщили о сложностях с поставками бананов из Эквадора

Ретейлеры сообщили о сложностях с поставками бананов из Эквадора

О возможном дефиците бананов мировые СМИ сообщали ещё в сентябре прошлого года. Причиной тому — извержение вулкана Сангай, поразившее 55 тысяч гектаров банановых культур в Эквадоре. Ожидалось, что из-за удара стихии 30% продукции будет потеряно.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1