Ретейлеры опровергли сообщения о сложностях с поставками бананов в Россию
Крупные торговые сети работают с широким списком поставщиков.
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Российские ретейлеры не испытывают проблем с поставками бананов в магазины, поскольку сотрудничают с поставщиками из множества стран. Сообщения о сложностях с закупкой продукта опровергли в пресс-службе Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).
"Бананы поставляются в Россию из целого ряда стран, включая Коста-Рику, Филиппины, Колумбию или Китай. Крупные торговые сети работают с широким пулом поставщиков продуктов, что гарантирует бесперебойность поставок", — заявили в АКОРТ.
В ассоциации отметили, что ретейлеры имеют возможность переключиться на других поставщиков в случае необходимости. Запасы торговых сетей сейчас находятся на высоком уровне и могут удовлетворить покупательский спрос, заключили в пресс-службе.
О возможном дефиците бананов мировые СМИ сообщали ещё в сентябре прошлого года. Причиной тому — извержение вулкана Сангай, поразившее 55 тысяч гектаров банановых культур в Эквадоре. Ожидалось, что из-за удара стихии 30% продукции будет потеряно.
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