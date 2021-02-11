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Ретейлеры сообщили о сложностях с поставками бананов из Эквадора

При этом в Ассоциации компаний розничной торговли заявили о бесперебойной доставке до потребителя любых товаров.

11 февраля 2021, 08:03
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Российские торговые сети сообщили о сложностях с закупкой и поставками бананов. Причина — в неурожае в Эквадоре, который является основным поставщиком плодов, высоком спросе и задержках с поставками. По данным "Коммерсанта", в результате рост оптовых цен на этот товар составил почти 40%.

Источник издания уточняет, что в 2020 году из-за плохой погоды и активности вулкана Сангай, повредившего плантации, в Эквадоре снизился урожай бананов. Из-за этих сложностей у основного импортёра фрукта в РФ на рынке наблюдаются нехватка бананов и рост оптовых цен. Так, по словам одного из собеседников газеты, за год бананы подорожали с 60 рублей примерно до 82 за килограмм.

В "органических" бананах нашли пестициды, которые повышают риск бесплодия

В "органических" бананах нашли пестициды, которые повышают риск бесплодия

По оценкам торговых сетей, сложности с поставками могут сохраняться примерно до апреля, затем ожидается улучшение ситуации.

Помимо Эквадора в числе экспортёров бананов — Гватемала, Коста-Рика, Колумбия, Мексика, Никарагуа и Филиппины.

Названы продукты, с которыми опасно сочетать бананы

Названы продукты, с которыми опасно сочетать бананы

В то же время в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), объединяющей 26 крупнейших розничных сетей, рассказали, что торговые сети способны обеспечивать бесперебойную доставку до потребителя любых товаров.

"Запасы торговых сетей находятся на высоком уровне и гарантируют удовлетворение покупательского спроса", — цитирует сообщение ассоциации ТАСС.

О возможном дефиците бананов мировые СМИ сообщали ещё в сентябре прошлого года. Извержение вулкана Сангай поразило 55 тысяч гектаров банановых культур в Эквадоре, от пепла пострадало полтора миллиона коробок фруктов. Ожидалось, что из-за удара стихии 30% продукции будет потеряно.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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