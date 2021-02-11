В Калужской области сотрудницу птицефабрики "зажевал" конвейер — видео

В Калужской области работница птицефабрики погибла на рабочем месте. Её затянуло во вращающийся механизм с куриными тушками. Портал Obninsk.Name опубликовал видео с места ЧП.

Трагедия произошла на птицефабрике в Белоусове, в цеху по распределению куриных тушек. Следователи и представители трудовой инспекции выявили ряд нарушений — как со стороны руководства предприятия, так и организации, которая предоставляла рабочих. Работницу цеха никто подробно не проинструктировал, как безопасно работать на таком конвейере. Более того, там не было каких-либо защитных щитов, предусмотренных правилами.