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В Калужской области сотрудницу птицефабрики "зажевал" конвейер — видео

По версии следствия, её не проинструктировали, как работать на смертельно опасном оборудовании.

11 февраля 2021, 07:46
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В Калужской области работница птицефабрики погибла на рабочем месте. Её затянуло во вращающийся механизм с куриными тушками. Портал Obninsk.Name опубликовал видео с места ЧП.

Трагедия произошла на птицефабрике в Белоусове, в цеху по распределению куриных тушек. Следователи и представители трудовой инспекции выявили ряд нарушений — как со стороны руководства предприятия, так и организации, которая предоставляла рабочих. Работницу цеха никто подробно не проинструктировал, как безопасно работать на таком конвейере. Более того, там не было каких-либо защитных щитов, предусмотренных правилами.

Возбуждено уголовное дело по факту нарушений требований охраны труда. Назначена дополнительная экспертиза.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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