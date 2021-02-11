В Калужской области сотрудницу птицефабрики "зажевал" конвейер — видео
По версии следствия, её не проинструктировали, как работать на смертельно опасном оборудовании.
В Калужской области работница птицефабрики погибла на рабочем месте. Её затянуло во вращающийся механизм с куриными тушками. Портал Obninsk.Name опубликовал видео с места ЧП.
Трагедия произошла на птицефабрике в Белоусове, в цеху по распределению куриных тушек. Следователи и представители трудовой инспекции выявили ряд нарушений — как со стороны руководства предприятия, так и организации, которая предоставляла рабочих. Работницу цеха никто подробно не проинструктировал, как безопасно работать на таком конвейере. Более того, там не было каких-либо защитных щитов, предусмотренных правилами.
Возбуждено уголовное дело по факту нарушений требований охраны труда. Назначена дополнительная экспертиза.
А в Алтайском крае ранее погибло четыре человека в результате падения снега с крыши зернохранилища.
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