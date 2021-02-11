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Пятеро рабочих найдены мёртвыми в бытовке в Подмосковье

На месте происшествия сейчас работают следователи.

11 февраля 2021, 07:04
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Фото © ТАСС / Артур Новосильцев

Пять человек найдены мёртвыми в бытовке на территории строительного городка ЦКАД в подмосковной деревне Болкашино. Об этом сообщил источник Лайфа в правоохранительных органах столичного региона.

Признаков насильственной смерти на телах нет. По предварительным данным, смерть наступила из-за отравления угарным газом.

Найденная мёртвой семья из Подмосковья не почувствовала запаха газа из-за коронавируса

Найденная мёртвой семья из Подмосковья не почувствовала запаха газа из-за коронавируса

Ранее похожая трагедия произошла в подмосковном Щёлкове в одной из квартир двухэтажного дома. В скорую помощь поступил звонок от местного жителя, который сообщил медикам, что плохо себя чувствует, а у его жены наблюдаются слабость и сильная рвота. Приехавшие на вызов врачи нашли в квартире три тела без признаков жизни — родителей и четырёхлетнего ребёнка. 15-летнюю дочь женщины от первого брака доставили в больницу в тяжёлом состоянии.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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