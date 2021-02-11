Близнецы-призраки. Мать "подменённых на кукол" младенцев призналась, что выдумала беременность

В истории с "подменой младенцев-близнецов на кукол" в ставропольском перинатальном центре поставлена точка. "Мать" детей призналась, что выдумала и беременность, и роды. Источник в правоохранительных органах сообщил Лайфу, что покаяться женщину вынудили результаты обследования.

"Потерявшую детей" женщину сегодня ночью проверили врачи. Согласно заключению медиков, как минимум за последние 40 дней у Лауры не было беременности и её последствий.

В итоге женщина созналась, что девять месяцев назад придумала историю про беременность и обманула супруга и своих родителей. Она пояснила, что муж очень хотел детей, а она просто не могла потерять семью. Месяцами женщина обманывала родных, но беременность не могла продолжаться вечно. Когда срок подошёл, она соврала, что при родах дети умерли. Она сама поехала в перинатальный центр и сделала вид, что забрала младенцев. Семье она сказала, что врачи не разрешают раскрывать покрывала и смотреть на тела.

Как уже сообщал Лайф, обман обнаружился уже на кладбище. Во время погребения безутешный отец случайно заметил, что в саванах вместо его "умерших детей" лежат куклы. Мужчина сразу начал надеяться, что малыши живы. Он подумал, что младенцев подменили в роддоме. Семья обратилась в правоохранительные органы. Однако проверка показала, что женщина с такими данными в роддома Ставрополья не поступала. В Минздраве края также опровергли информацию о подмене.

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