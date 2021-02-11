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Продажи музыки Мэрилина Мэнсона взлетели после обвинений его в насилии

Количество стриминговых прослушиваний песен артиста за прошлую неделю достигло шести миллионов.

11 февраля 2021, 06:36
<p>Мэрилин Мэнсон. Фото © ТАСС / ZUMA Wire / Imagespace </p>

Мэрилин Мэнсон. Фото © ТАСС / ZUMA Wire / Imagespace

Примерно на 40% подскочили продажи песен музыканта Мэрилина Мэнсона после того, как несколько бывших возлюбленных артиста обвинили его в насилии. Такие данные приводит американское издание Billboard.

В то же время выросло и число стриминговых прослушиваний песен артиста — примерно на 7%. Только за прошлую неделю их число преодолело отметку в шесть миллионов.

Единственный отрицательный показатель коснулся последнего сингла Мэнсона Don't Chase The Dead. Композиция покинула чарт Billboard Mainstream Rock Airplay, где до этого продержалась 12 недель.

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Напомним, сразу несколько женщин обвинили Мэрилина Мэнсона в насилии. С ним уже отказались сотрудничать две киностудии и музыкальный лейбл. После этого музыкант решил прервать молчание и прокомментировал обвинения в свой адрес.

Авторы
Михаил Аксёнов
Михаил Аксёнов

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