Продажи музыки Мэрилина Мэнсона взлетели после обвинений его в насилии
Количество стриминговых прослушиваний песен артиста за прошлую неделю достигло шести миллионов.
Мэрилин Мэнсон. Фото © ТАСС / ZUMA Wire / Imagespace
Примерно на 40% подскочили продажи песен музыканта Мэрилина Мэнсона после того, как несколько бывших возлюбленных артиста обвинили его в насилии. Такие данные приводит американское издание Billboard.
В то же время выросло и число стриминговых прослушиваний песен артиста — примерно на 7%. Только за прошлую неделю их число преодолело отметку в шесть миллионов.
Единственный отрицательный показатель коснулся последнего сингла Мэнсона Don't Chase The Dead. Композиция покинула чарт Billboard Mainstream Rock Airplay, где до этого продержалась 12 недель.
Напомним, сразу несколько женщин обвинили Мэрилина Мэнсона в насилии. С ним уже отказались сотрудничать две киностудии и музыкальный лейбл. После этого музыкант решил прервать молчание и прокомментировал обвинения в свой адрес.
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