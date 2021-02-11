"Стал красным": в документальном фильме рассказали о реакции Трампа на пропущенный звонок от Путина
В августе прошлого года на Западе уже говорили об этой истории, но тогда представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что не принять заранее согласованный звонок "технически невозможно".
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Дональд Трамп в бытность президентом США переживал, что ему не сообщили о пропущенном звонке от президента России Владимира Путина. Об этом говорится в документальном фильме Trump Takes on the World, показанном на Би-би-си.
История произошла в 2017 году, когда США с визитом посетила занимавшая в то время пост премьер-министра Великобритании Тереза Мэй. Она спросила у Трампа, говорил ли он с Путиным, а тот ответил, что нет.
"В этот момент глава аппарата (Трампа. — Прим. Лайфа) сказал: "Путин вам звонил, но у вас был плотный график и у вас не было времени ему перезвонить", — приводятся в фильме слова и.о. госсекретаря США (до февраля 2017 года) Томаса Шеннона.
Отмечается, что после этого Трамп пожал плечами и заявил, что не верит в пропущенный звонок от Путина.
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"Путин — единственный человек в мире, кто может разрушить США, и я не ответил на его звонок", — сказал Трамп.
Глава аппарата Мэй Фиона Хилл добавила, что американский лидер в этот момент стал даже не оранжевым, а красным, и возмутился, что от него скрыли звонок.
Напомним, ранее о ярости Трампа из-за пропущенного звонка от Путина уже рассказывал экс-глава администрации Мэй Ник Тимоти. При этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков опроверг эту информацию, отметив, что не принять заранее согласованный звонок "технически невозможно".
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