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"Стал красным": в документальном фильме рассказали о реакции Трампа на пропущенный звонок от Путина

В августе прошлого года на Западе уже говорили об этой истории, но тогда представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что не принять заранее согласованный звонок "технически невозможно".

11 февраля 2021, 05:23
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<p>Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Дональд Трамп в бытность президентом США переживал, что ему не сообщили о пропущенном звонке от президента России Владимира Путина. Об этом говорится в документальном фильме Trump Takes on the World, показанном на Би-би-си.

История произошла в 2017 году, когда США с визитом посетила занимавшая в то время пост премьер-министра Великобритании Тереза Мэй. Она спросила у Трампа, говорил ли он с Путиным, а тот ответил, что нет.

"В этот момент глава аппарата (Трампа. — Прим. Лайфа) сказал: "Путин вам звонил, но у вас был плотный график и у вас не было времени ему перезвонить", — приводятся в фильме слова и.о. госсекретаря США (до февраля 2017 года) Томаса Шеннона.

Отмечается, что после этого Трамп пожал плечами и заявил, что не верит в пропущенный звонок от Путина.

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"Путин — единственный человек в мире, кто может разрушить США, и я не ответил на его звонок", — сказал Трамп.

Глава аппарата Мэй Фиона Хилл добавила, что американский лидер в этот момент стал даже не оранжевым, а красным, и возмутился, что от него скрыли звонок.

Напомним, ранее о ярости Трампа из-за пропущенного звонка от Путина уже рассказывал экс-глава администрации Мэй Ник Тимоти. При этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков опроверг эту информацию, отметив, что не принять заранее согласованный звонок "технически невозможно".

Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита

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