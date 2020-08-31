Песков опроверг информацию о пропущенном звонке Путина Трампу

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что несколько лет назад американский лидер Дональд Трамп якобы пропустил звонок от Владимира Путина.

Ранее экс-сотрудник Даунинг-стрит Ник Тимоти заявил, что Трамп публично разгневался на своего бывшего советника по нацбезопасности Майкла Флинна за то, что из-за него сорвался телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. По словам политика, это произошло в Белом доме три года назад во время официального обеда с делегацией из Великобритании.