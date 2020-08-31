AliExpress запустит экспресс-доставку продуктов в России

Компания "AliExpress Россия" и сервис "Самокат" запустят проект экспресс-доставки продуктов и товаров для повседневного использования. Как передаёт РБК, он получил название "Есть!".

Пользователи смогут сделать заказ в основном приложении маркетплейса, специализирующегося на доставке товаров из Китая. Для этого будет доступна отдельная корзина. Как ожидается, клиенты будут получать продукты в течение получаса.

Первоначально сервис "Есть!" будет работать в Москве и Петербурге, Московской и Ленинградской областях. Ассортимент сформируют из товаров, представленных в сервисе "Самокат". По задумке AliExpress, к концу 2020 года будут подписаны партнёрские договоры с крупными продуктовыми сетями.