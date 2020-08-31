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AliExpress запустит экспресс-доставку продуктов в России

Пользователи сервиса также смогут заказать бытовую химию, средства личной гигиены, корма для животных.

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Фото © Pixabay

Компания "AliExpress Россия" и сервис "Самокат" запустят проект экспресс-доставки продуктов и товаров для повседневного использования. Как передаёт РБК, он получил название "Есть!".

Пользователи смогут сделать заказ в основном приложении маркетплейса, специализирующегося на доставке товаров из Китая. Для этого будет доступна отдельная корзина. Как ожидается, клиенты будут получать продукты в течение получаса.

Посылки с AliExpress станут доставлять в мегаполисы России быстрее

Торговая площадка также намерена запустить регулярную авиаперевозку товаров в Казань и Екатеринбург.

Первоначально сервис "Есть!" будет работать в Москве и Петербурге, Московской и Ленинградской областях. Ассортимент сформируют из товаров, представленных в сервисе "Самокат". По задумке AliExpress, к концу 2020 года будут подписаны партнёрские договоры с крупными продуктовыми сетями.

Ранее были названы города России с самой бюджетной доставкой продуктов.

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