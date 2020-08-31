Курьёзный гол Гурьянова поставил "Колорадо" на грань вылета из Кубка Стэнли

Клуб "Даллас Старз" во втором раунде Кубка Стэнли одержал третью победу над "Колорадо Эвеланш" (5:4) и повёл в серии 3–1. В составе обеих команд заброшенными шайбами отметились российские игроки.

"Звёзды" после первого периода имели преимущество в три гола, отличились Джон Клингберг (7'), Радек Факса (9' большинство), Джейми Бенн (11' большинство).

Во втором игровом отрезке Валерий Ничушкин (34') совместными усилиями с Кэйлом Макаром (40') вернули "Колорадо" в игру, забросив две шайбы и сократив преимущесто "Далласа" до минимума — 2:3. Для Ничушкина этот гол стал первым в нынешнем плей-офф.

Val Nichushkin cleans up in tight to put Colorado on the board!#GoAvsGo pic.twitter.com/n4i7629Rog — Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) August 30, 2020

Однако в середине заключительной двадцатиминутки точные попадания Роппе Хинтца (48' большинство) и Дениса Гурьянова (49') вновь вернули "звёздам" солидный отрыв, а гол россиянина получился не только курьёзным, но и стал победным по итогам встречи.

Denis Gurianov puts home the brutal turnover, Dallas back up 3!#GoStars pic.twitter.com/qB05JvZQg9 — Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) August 31, 2020

В оставшееся до финальной сирены время второй гол Ничушкина, а также шайба Владислава Наместникова не спасли ситуацию для "Колорадо", у которого после этого поражения нет больше права на ошибку.

Val Nichuskin puts home his second of the night to give Colorado a chance in the third!#GoAvsGo pic.twitter.com/8lBIqcgtHp — Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) August 31, 2020

"Даллас" одерживает третью победу в четвертьфинальном противостоянии с "Колорадо" (3–1) и находится в шаге от выхода в полуфинал Кубка Стэнли. Для этого "звёздам" необходимо обыграть своего соперника ещё один раз.

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