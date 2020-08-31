В подмосковном лесу нашли избитого до полусмерти 11-летнего мальчика

В лесополосе в Наро-Фоминском городском округе Московской области в ночь на 30 августа был найден 11-летний мальчик, избитый до полусмерти. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает агентство "Москва".
Ребёнок был направлен в хирургическую реанимацию детской городской клинической больницы № 9 имени Сперанского. У несовершеннолетнего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибленную рану затылочной области, ушиб грудной клетки, а также закрытый перелом тазовых костей, перелом лодыжек, ушиб шейного позвонка и инфицированные раны кистей, рассказал собеседник агентства.
Шестилетний мальчик провёл всю ночь один в парке "Лосиный остров"Накануне ребёнок пошёл гулять с мамой в лесу и потерялся. Состояние его здоровья остаётся неизвестным.
По факту обнаружения мальчика с травмами проводится проверка.
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