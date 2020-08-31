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В Москве ещё 916 пациентов вылечились от коронавируса

Выздоровевшим предлагают стать донорами, сдав плазму крови.

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Фото © EPA / ТАСС

Общее число выздоровевших пациентов с CoViD-19 в Москве увеличилось до 214 121 человека, заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 916 пациентов, — уточнила вице-мэр.

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Данный метод позволяет значительно снизить воспаление лёгких и патологические нарушения, возникающие при повреждении органа.

Для подтверждения отсутствия у человека заболевания врачи после курса лечения проводят специальные исследования. Все пациенты, которым после выписки следует оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации докторов.

Напомним, общее число случаев коронавируса, выявленных в мире, превысило 25 миллионов.

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