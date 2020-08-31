Более быстрый и заразный. Учёные в Индонезии обнаружили мутировавший штамм коронавируса

В Индонезии учёные обнаружили изменённый штамм нового коронавируса. Как сообщает газета The Star, в научных кругах его окрестили мутацией D614G.

По словам главы Института молекулярной биологии имени Эйкмана Амина Соебандрио, этим штаммом заражено 40% жителей Индонезии. Он отметил, что при данной мутации вирус передаётся быстрее, однако сведений о том, что болезнь протекает тяжелее, нет. Учёный добавил, что необходимы дополнительные исследования.

Тем временем генеральный директор здравоохранения Малайзии Нур Хишам Абдулла заявил, что новый штамм заразнее ранее выявленных в десять раз, но менее смертелен, сообщает Daily Mail.

В Индонезии выявлено 172 053 случая CoViD-19. Умерло 7343 пациента, вылечилось 124 185. За последние сутки подтверждено 2858 случаев, что выше среднего значения. По мнению специалистов, это связано как раз с мутацией.

Ранее представители Всемирной организации здравоохранения сообщали, что данная мутация коронавируса была ещё в феврале обнаружена в образцах в Европе, Мексике, Бразилии, Филиппинах и китайском городе Ухань, где зародилась пандемия.