Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Япония полностью отменила безвизовые обмены с Курильскими островами из-за коронавируса

В Токио выразили надежду, что их удастся возобновить в следующем году.

144

Фото © Pixabay

Япония окончательно отменила все запланированные на этот год безвизовые обмены с южной частью Курильских островов из-за угрозы коронавируса. Об этом сообщил председатель ассоциации бывших японских жителей этих территорий Хидэаки Миякава.

Мы не можем полностью избежать риска заражения при путешествии по морю, — приводит его слова агентство Kyodo.

В Японии признали неэффективность "блокаторов вирусов"

Производителей попросили не вводить потребителей в заблуждение.

Миякава выразил надежду, что в 2021 году их удастся реализовать согласно графику. Ассоциация тянула до последнего и рассчитывала на проведение безвизовой поездки на южную часть Курильских островов 25–28 сентября, но в итоге всё же отказалась от этой идеи.

Программа безвизовых обменов действует с 1992 года на основании договорённости двух стран и обычно проходит с мая по октябрь.

Ранее в Японии посетовали на исчезновение "следов" своей страны на российском Сахалине.

Выбор редакции

Loading...