Япония полностью отменила безвизовые обмены с Курильскими островами из-за коронавируса

Япония окончательно отменила все запланированные на этот год безвизовые обмены с южной частью Курильских островов из-за угрозы коронавируса. Об этом сообщил председатель ассоциации бывших японских жителей этих территорий Хидэаки Миякава.

— Мы не можем полностью избежать риска заражения при путешествии по морю, — приводит его слова агентство Kyodo.

Миякава выразил надежду, что в 2021 году их удастся реализовать согласно графику. Ассоциация тянула до последнего и рассчитывала на проведение безвизовой поездки на южную часть Курильских островов 25–28 сентября, но в итоге всё же отказалась от этой идеи.

Программа безвизовых обменов действует с 1992 года на основании договорённости двух стран и обычно проходит с мая по октябрь.