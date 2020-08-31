В лондонском аэропорту двух пассажиров задержали из-за "угрозы" на борту самолёта

Двух пассажиров самолёта авиакомпании Laudamotion, выполнявшего рейс из Вены, задержали в аэропорту Лондона Станстед из-за "угрозы" на борту. Об этом со ссылкой на заявление полиции графства Эссекс сообщает Sky News.
Задержаны оказались 34-летний уроженец Кувейта и 48-летний гражданин Италии. Подробности инцидента устанавливаются.
Самолёт UTair с неубранным шасси около часа кружил над СамаройСразу после взлёта воздушное судно было решено экстренно посадить из-за возникших неполадок.
Как сообщает Daily Mail, из-за потенциальной угрозы на борту пассажирский самолёт сопровождали два истребителя Typhoon. Одна из пассажирок обнаружила в туалете "подозрительные предметы". По прибытии в аэропорт лайнер окружила полиция, но пассажиры смогли благополучно выйти.
Ранее в США транспортный самолёт совершил экстренную посадку без левого шасси.