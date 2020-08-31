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В лондонском аэропорту двух пассажиров задержали из-за "угрозы" на борту самолёта

Лайнер при посадке сопровождали два истребителя Typhoon.

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Фото © Wikipedia

Двух пассажиров самолёта авиакомпании Laudamotion, выполнявшего рейс из Вены, задержали в аэропорту Лондона Станстед из-за "угрозы" на борту. Об этом со ссылкой на заявление полиции графства Эссекс сообщает Sky News.

Задержаны оказались 34-летний уроженец Кувейта и 48-летний гражданин Италии. Подробности инцидента устанавливаются.

Самолёт UTair с неубранным шасси около часа кружил над Самарой

Сразу после взлёта воздушное судно было решено экстренно посадить из-за возникших неполадок.

Как сообщает Daily Mail, из-за потенциальной угрозы на борту пассажирский самолёт сопровождали два истребителя Typhoon. Одна из пассажирок обнаружила в туалете "подозрительные предметы". По прибытии в аэропорт лайнер окружила полиция, но пассажиры смогли благополучно выйти.

Ранее в США транспортный самолёт совершил экстренную посадку без левого шасси.

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