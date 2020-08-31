Климатолог спрогнозировала в России "суровую" зиму из-за жаркого лета

Грядущая зима с высокой степенью вероятности окажется суровой. Такое мнение высказала климатолог Елена Пестрякова.
— Где-то 90%, что зима будет суровая, потому что было жаркое лето. Морозы окажутся серьёзными, но не думаю, что они продлятся всю зиму, — сказала Пестрякова в беседе с Ura.ru.
По мнению климатолога, первые морозы ударят уже в ноябре. Но будут и оттепели.
Осень также прогнозируется прохладной, отметила Пестрякова. В первые дни сентября возможна жара, но дальше начнётся постепенное похолодание.
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