В Нидерландах прошла акция в поддержку объективного расследования дела о крушении MH17

В Гааге состоялась акция в поддержку объективного и беспристрастного расследования крушения пассажирского лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний, произошедшего на Украине в июле 2014 года.

Как сообщает ТАСС, участники собрались на одной из главных площадей и раздавали специальное издание газеты De Andere Krant, посвящённое трагедии. Они также рассказывали детали произошедшего всем заинтересованным.

Собравшиеся на площади заявили, что не согласны с официальными итогами расследования, так как, по их мнению, не были использованы все доказательные материалы и не допрошены многие свидетели.

— В итоге выводы расследования вызывают очень серьёзные вопросы, — отметил один из организаторов акции, Дмитрий Писарев.

Он рассказал о нестыковках и дырах в расследовании, на которые указывают журналисты в раздаваемой демонстрантами газете. Кроме того, многие жители Нидерландов, по словам Писарева, уже забыли эту историю, через восемь-десять лет докопаться до истины будет невозможно.

При этом организатор не верит, что общественное мнение изменится, а официальные лица обратят внимание на независимое расследование и представленные доказательства. Тем более что большинство людей, проходивших мимо демонстрантов, сторонились и даже боялись взять газету.

Дмитрий уточнил, что если мировые СМИ не обратят внимание на эту проблему, то ситуация вряд ли поменяется.

По мнению одного из участников акции, представившегося Хансом, к крушению причастны западные страны во главе с США, которые просто планировали возложить вину на Россию. А теперь, когда эта идея провалилась, они пытаются замять историю.