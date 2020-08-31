Губернатор Висконсина попросил Трампа не приезжать в город, где прошли протесты после ранения афроамериканца

Губернатор штата Висконсин Тони Эверс письменно обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом не приезжать в город Кеношу, где начались массовые протесты после ранения афроамериканца полицейскими.

— Я боюсь, что ваше присутствие только замедлит наши усилия по преодолению разногласий и помешает продвижению вперёд, — приводит текст послания портал Axios .

Как сообщал Лайф, новая волна беспорядков захлестнула США после того, как полицейские сделали несколько выстрелов в спину Джейкобу Блейку. В ходе ночных акций были сожжены или повреждены огнём десятки зданий, в результате стрельбы погибло два человека, ещё один был ранен. Сам же Блейк выжил, но находится в тяжёлом состоянии, он парализован.