Губернатор Висконсина попросил Трампа не приезжать в город, где прошли протесты после ранения афроамериканца

Губернатор штата Висконсин Тони Эверс письменно обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом не приезжать в город Кеношу, где начались массовые протесты после ранения афроамериканца полицейскими.
— Я боюсь, что ваше присутствие только замедлит наши усилия по преодолению разногласий и помешает продвижению вперёд, — приводит текст послания портал Axios.
Также Эверс отметил, что приезд Трампа потребует ресурсов, которые крайне необходимы местным властям для восстановления после беспорядков.
Напомним, ранее стало известно, что Трамп намерен посетит Кеношу во вторник.
Трамп заявил, что насилие в американских городах можно остановить лишь силойАмериканский лидер вновь раскритиковал мэра Портленда, назвав его безумным леворадикальным болваном.
Как сообщал Лайф, новая волна беспорядков захлестнула США после того, как полицейские сделали несколько выстрелов в спину Джейкобу Блейку. В ходе ночных акций были сожжены или повреждены огнём десятки зданий, в результате стрельбы погибло два человека, ещё один был ранен. Сам же Блейк выжил, но находится в тяжёлом состоянии, он парализован.