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В США умерла сестра-близнец и дублёрша исполнительницы роли Сары Коннор из "Терминатора"

Лесли Хэмилтон было 63 года.

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В США умерла Лесли Хэмилтон — сестра-близнец и дублёрша исполнительницы роли Сары Коннор в серии фильмов о Терминаторе Линды Хэмилтон. Об этом сообщает портал People.

По данным СМИ, женщина скончалась неожиданно, это произошло в Нью-Джерси 22 августа, но известно стало только сейчас. Лесли было 63 года. Причины её смерти не называются.

Как сообщает издание Burlington County Times, женщина полностью отдавала себя работе медсестрой скорой помощи. Затем она перешла на аналогичную должность в хосписе.

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Лесли Хэмилтон сыграла в кино лишь однажды. В фильме 1991 года "Терминатор-2: Судный день" её можно увидеть в моменте, когда зеркало отражает лицо Сары Коннор.

Ранее сообщалось, что Арнольд Шварценеггер заговорил на украинском и снялся в ролике про Киев.

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