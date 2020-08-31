В США умерла сестра-близнец и дублёрша исполнительницы роли Сары Коннор из "Терминатора"

В США умерла Лесли Хэмилтон — сестра-близнец и дублёрша исполнительницы роли Сары Коннор в серии фильмов о Терминаторе Линды Хэмилтон. Об этом сообщает портал People.

RIP Leslie Hamilton. Thank you for helping to create one of most iconic characters of all time. I'll never forget the first time I saw Sarah confronting her clone like a badass #Terminator pic.twitter.com/pQ8MsocfFP — Ryan Skywalker 🇮🇪 (@RSkywalkr98) August 28, 2020

По данным СМИ, женщина скончалась неожиданно, это произошло в Нью-Джерси 22 августа, но известно стало только сейчас. Лесли было 63 года. Причины её смерти не называются.

Как сообщает издание Burlington County Times, женщина полностью отдавала себя работе медсестрой скорой помощи. Затем она перешла на аналогичную должность в хосписе.

Лесли Хэмилтон сыграла в кино лишь однажды. В фильме 1991 года "Терминатор-2: Судный день" её можно увидеть в моменте, когда зеркало отражает лицо Сары Коннор.