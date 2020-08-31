"Америка станет неузнаваемой". Жителей США припугнули, что Байден лишит их права на оружие в случае победы на выборах

Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джо Байден ликвидирует вторую поправку к конституции страны, дающую право на приобретение и ношение оружия, если победит на выборах. Об этом заявила Национальная стрелковая ассоциация США (NRA).

— Если Джо Байден победит, он уничтожит нашу вторую поправку, и Америка станет неузнаваемой, — сказано в "Твиттере" организации, считающейся очень влиятельной силой во внутренней политике Америки.

Программу, предложенную Байденом, NRA назвала конфискацией.

Ранее политик заявил, что намерен добиться полного запрета на владение боевым огнестрельным оружием. Он предложил программу по выкупу государством полуавтоматических винтовок наподобие AR-15. По словам Байдена, в поправке, вступившей в силу в 1791 году, не сказано о том, что нельзя ограничивать виды оружия, которым можно владеть.

Стрелковая ассоциация открыто поддерживает действующего американского лидера Дональда Трампа и в 2016 году направила 36 миллионов долларов в его предвыборный штаб.