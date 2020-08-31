SpaceX впервые запустила ракету на полярную орбиту с восточного побережья США — видео

Liftoff! pic.twitter.com/AIwrMzB3D1— SpaceX (@SpaceX) August 30, 2020
Американская компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с мыса Канаверал в штате Флорида. Трансляция велась на сайте компании.
Ракета выведет на полярную орбиту аргентинский спутник SAOCOM 1B, предназначенный для получения изображений в радиолокационном диапазоне частот. Снимки помогут в ликвидации последствий стихийных бедствий, а также в сборе информации о влажности почв и структуре лесных массивов.
SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с 57 спутниками Starlink — видеоЭта сеть будет обеспечивать широкополосный доступ в Интернет на скорости 1 Гбит/с для всех пользователей планеты.
SpaceX впервые запустила аппарат на полярную орбиту с восточного побережья. Первая ступень Falcon 9 успешно отделилась на четвёртой минуте полёта и приземлилась на площадку космодрома.
Falcon 9’s first stage has landed at Landing Zone 1 pic.twitter.com/0y5FkVqPk8— SpaceX (@SpaceX) August 30, 2020
Ранее Лайф сообщал, что в "Роскосмосе" планируют показать убийцу Falcon 9.
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