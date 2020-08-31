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Россияне стали меньше переводить деньги в Белоруссию после начала протестов в Минске

При этом в обратном направлении показатели увеличились.

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Фото © Pixabay

Число переводов из России в Белоруссию во второй половине августа, после начала протестных акций, сократилось на 20% по сравнению с началом месяца. Об этом со ссылкой на данные оператора "Юнистрим" сообщают "Известия".

Кроме того, на 13% снизился и объём перечислений, а вот поток в обратном направлении за последние две недели на 7% превысил показатель первых десяти дней августа.

Также отмечается, что общий объём переводов из Белоруссии в Россию и обратно в августе упал на 12% по отношению к июлю. А количество переводов снизилось на 17% и 6% соответственно.

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По данным Банка России, оборот трансграничных переводов между странами в первом квартале текущего года составил 30,5 миллиона долларов, это около 1,5% всех денежных перечислений с зарубежными странами.

Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, в которых с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. С того дня в республике начались несогласованные протесты, которые силовики страны жёстко разгоняли в первые дни. Оппозиция отказалась признавать итоги выборов и объявила о создании Координационного совета по передаче власти. Лукашенко назвал это попыткой захвата власти. Кроме того, он обвинил западные страны во вмешательстве во внутренние дела страны.

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