Россияне стали меньше переводить деньги в Белоруссию после начала протестов в Минске

Число переводов из России в Белоруссию во второй половине августа, после начала протестных акций, сократилось на 20% по сравнению с началом месяца. Об этом со ссылкой на данные оператора "Юнистрим" сообщают "Известия".

Кроме того, на 13% снизился и объём перечислений, а вот поток в обратном направлении за последние две недели на 7% превысил показатель первых десяти дней августа.

Также отмечается, что общий объём переводов из Белоруссии в Россию и обратно в августе упал на 12% по отношению к июлю. А количество переводов снизилось на 17% и 6% соответственно.

По данным Банка России, оборот трансграничных переводов между странами в первом квартале текущего года составил 30,5 миллиона долларов, это около 1,5% всех денежных перечислений с зарубежными странами.