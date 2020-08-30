В Евросоюзе заявили, что не хотят делать из Белоруссии "новую Украину"

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС не заинтересован в том, чтобы сделать из Белоруссии "новую Украину".

— В этом конфликте не Европа и Россия противостоят друг другу, а белорусский народ противостоит своим руководителям, — написал Боррель в своей статье для издания Le Journal du Dimanche.

Дипломат отметил, что протестующие в Белоруссии используют старые флаги республики, а не символику ЕС. Боррель считает, что выход из кризиса лежит через посредничество Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. По его словам, учитывая протесты, следует "переиграть матч" под эгидой ОБСЕ

В то же время верховный представитель подчеркнул, что ЕС намерен ввести санкции против представителей белорусских властей.