Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

В Евросоюзе заявили, что не хотят делать из Белоруссии "новую Украину"

По мнению европейских политиков, учитывая протесты, следует "переиграть матч" по эгидой ОБСЕ.

185

Фото © Pixabay

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС не заинтересован в том, чтобы сделать из Белоруссии "новую Украину".

В этом конфликте не Европа и Россия противостоят друг другу, а белорусский народ противостоит своим руководителям, — написал Боррель в своей статье для издания Le Journal du Dimanche.

Дипломат отметил, что протестующие в Белоруссии используют старые флаги республики, а не символику ЕС. Боррель считает, что выход из кризиса лежит через посредничество Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. По его словам, учитывая протесты, следует "переиграть матч" под эгидой ОБСЕ

США и Евросоюз выпустили совместное заявление по Белоруссии

Дипломаты призвали власти республики ограничить насилие и освободить политических заключённых.

В то же время верховный представитель подчеркнул, что ЕС намерен ввести санкции против представителей белорусских властей.

Ранее в Генштабе Белоруссии заявили об усилении военного потенциала стран-соседей из НАТО.

Выбор редакции

Loading...