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Число задержанных во время протестов в Минске увеличилось до 140

В белорусском МВД заявили, что обстановка в столице стала спокойнее.

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Фото © Телеграм-канал Наша Нiва

Милиционеры задержали во время сегодняшних акций протеста в центре города 140 человек. Об этом сообщила пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.

На данный момент количество задержанных увеличилось до 140. Задержание проходило в рамках административного процесса, — заявила представитель ведомства.

По словам Чемодановой, информация о задержанных уточняется, "утром будет полная картина". Представитель МВД заверила, что обстановка в белорусской столице стала спокойнее, ситуация находится под контролем.

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Президент Белоруссии ранее в эту дату отмечал день рождения, но теперь официально делает это 31 августа.

Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, по результатам которых со значительным отрывом победил Александр Лукашенко. С того дня в республике начались ежедневные несогласованные акции протеста и беспорядки. Оппозиция отказалась признавать итоги выборов и объявила о создании Координационного совета по передаче власти. Лукашенко назвал это попыткой захвата власти.

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