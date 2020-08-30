Число задержанных во время протестов в Минске увеличилось до 140

Милиционеры задержали во время сегодняшних акций протеста в центре города 140 человек. Об этом сообщила пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.
— На данный момент количество задержанных увеличилось до 140. Задержание проходило в рамках административного процесса, — заявила представитель ведомства.
По словам Чемодановой, информация о задержанных уточняется, "утром будет полная картина". Представитель МВД заверила, что обстановка в белорусской столице стала спокойнее, ситуация находится под контролем.
"Крыса — ты, а мы — народ". Митингующие принесли недобрые "подарки" к резиденции ЛукашенкоПрезидент Белоруссии ранее в эту дату отмечал день рождения, но теперь официально делает это 31 августа.
Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, по результатам которых со значительным отрывом победил Александр Лукашенко. С того дня в республике начались ежедневные несогласованные акции протеста и беспорядки. Оппозиция отказалась признавать итоги выборов и объявила о создании Координационного совета по передаче власти. Лукашенко назвал это попыткой захвата власти.