К протестующим у минской резиденции Лукашенко вышел помощник президента — видео

К участникам "Марша мира и независимости" перед минской резиденцией президента Белоруссии Александра Лукашенко вышел помощник главы государства Николай Латышёнок. Он коротко переговорил с протестующими на площади Государственного Флага.

Латышёнка сразу стали спрашивать, какое наказание понесут сотрудники спецподразделения МВД "Алмаз" за стрельбу по безоружным демонстрантам. Тот ответил, что этот факт ещё предстоит расследовать, чем возмутил протестующих. Они потребовали, чтобы официальные власти сели за стол переговоров с Координационным советом. Помощник Лукашенко исключил такой вариант, поскольку эта структура создана незаконно.

— Неоднократно было сказано, давайте мирным путём всё решать. Мы делаем новую конституцию, — обратился он к собравшимся и предложил им выбрать "инициативную группу, с которой можно вести разговор".

Латышёнок подчеркнул, что президентские выборы в Белоруссии прошли честно и по конституции. После того как он удалился, стали расходиться и участники акции. Протестующие направляются обратно к стеле "Минск — город-герой", на площади Государственного Флага остаётся несколько десятков человек.