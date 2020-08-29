Основатель "Ляписа Трубецкого" записал видеообращение к Лукашенко

Основатель группы "Ляпис Трубецкой", а ныне лидер панк-рок-группы Brutto Nostra белорусский музыкант Сергей Михалок записал видеообращение, в котором потребовал проведения новых выборов президента Белоруссии.

— Мы свой выбор сделали давно. Мы не признавали итогов выборов в 1910 году, в 1915 году. Об этом мы говорили в своих интервью. Об этом мы пели свои песни. Конечно же, мы не признаём официальные итоги выборов в нашей родной Беларуси в 2020 году и считаем, что гражданин Лукашенко не является легитимным и законным руководителем нашей страны. Мы настаиваем на новых, честных, справедливых, демократических выборах, — заявил Михалок.

По словам музыканта, не будет ничего плохого в том, если на новые выборы заявится намного больше кандидатов, чем ранее, вплоть до тех, кто вообще не имеет никакого опыта в политике или управлении. Ключевым качеством для кандидата, по мнению панка, должна быть безупречная репутация, чтобы все сказанные им слова подкреплялись делами. Примером такого человека может служить нобелевский лауреат по литературе, писательница Светлана Алексиевич, полагает Михалок.