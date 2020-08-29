В Белоруссии были задержаны 32 участника митингов

На различных несанкционированных акциях протеста в Белоруссии за минувшие сутки силовики задержали 32 человека. В общей сложности правоохранительные органы зарегистрировали 42 "очага политической активности граждан". Задержанным может грозить штраф или административный арест, уточнили в ведомстве.

— Что касается протестных акций, то они были немноголюдны. Самые активные из них прошли традиционно в Минске... Всего по стране до рассмотрения в суде дел по административным нарушениям задержаны 32 человека, — говорится в официальном телеграм-канале МВД Белоруссии.

Как уточнили представители милиции, самая крупная акция протеста состоялась возле Национального академического театра им. Я. Купалы в Минске. Там собралось около 200 человек. В то время как на площади Независимости на улицы вышли митинговать не более 90 человек.