В Белоруссии заявили, что готовы единолично провести чемпионат мира по хоккею в случае отказа Латвии

Белоруссия может единолично принять чемпионат мира по хоккею 2021 года, если Латвия примет решение оказаться от совместного проведения. Об этом заявил исполняющий обязанности главы Федерации хоккея страны Дмитрий Басков, сообщает пресс-служба правительства республики.
Он отметил, что у Белоруссии есть контрактные обязательства по проведению совместного турнира с Латвией, однако республика обладает всеми необходимыми ресурсами для самостоятельной организации чемпионата.
"Зажрались. Поставим на место". Лукашенко поручил ввести санкции против ЛитвыРанее Белоруссия обвинила эту соседнюю страну во вмешательстве во внутренние дела республики.
В свою очередь, премьер-министр страны Роман Головченко сообщил о намерении Латвии обратиться в Международную федерацию хоккея с инициативой о замене Белоруссии на другую страну.
— Такое заявление звучит странно, особенно учитывая, что федерации хоккея обоих государств продолжают плодотворное и эффективное взаимодействие по подготовке турнира в сотрудничестве с Международной федерацией хоккея, — сказал Головченко.
Турнир должен состояться в Риге и Минске с 21 мая по 6 июня 2021 года.
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Напомним, ранее о невозможности проведения с Белоруссией совместного чемпионата мира заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш. Причиной этого он назвал события, которые развернулись в республике после президентских выборов.