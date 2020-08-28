Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Тихановская заявила, что оппозиция Белоруссии готова рассматривать Россию как посредника в преодолении кризиса

Она отметила, что Москву и Минск связывают тесные взаимоотношения.

79
Post cover

Фото © ТАСС / AP Photo / Mindaugas Kulbis

Бывший кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что оппозиция готова рассматривать Россию как посредника при обращении за международной помощью в разрешении политического кризиса в стране.

Если нам понадобится международное посредничество в переговорах, мы, конечно же, видим Россию как одного из участников этого процесса, — приводит её слова телеканал Euronews.

"Протесты не выдыхаются". Тихановская заявила, что оппозиция пойдёт до конца

По словам политика, люди хотят одного: "чтобы Лукашенко ушёл".

Политик добавила, что Москву и Минск связывают тесные и дружественные взаимоотношения.

Ранее Тихановская заявила, что не будет закрывать границу с Россией, если станет президентом.

Выбор редакции

Loading...