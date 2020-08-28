Тихановская заявила, что оппозиция Белоруссии готова рассматривать Россию как посредника в преодолении кризиса

Бывший кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что оппозиция готова рассматривать Россию как посредника при обращении за международной помощью в разрешении политического кризиса в стране.

— Если нам понадобится международное посредничество в переговорах, мы, конечно же, видим Россию как одного из участников этого процесса, — приводит её слова телеканал Euronews.

Политик добавила, что Москву и Минск связывают тесные и дружественные взаимоотношения.