Тихановская заявила, что оппозиция Белоруссии готова рассматривать Россию как посредника в преодолении кризиса

Бывший кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что оппозиция готова рассматривать Россию как посредника при обращении за международной помощью в разрешении политического кризиса в стране.
— Если нам понадобится международное посредничество в переговорах, мы, конечно же, видим Россию как одного из участников этого процесса, — приводит её слова телеканал Euronews.
"Протесты не выдыхаются". Тихановская заявила, что оппозиция пойдёт до концаПо словам политика, люди хотят одного: "чтобы Лукашенко ушёл".
Политик добавила, что Москву и Минск связывают тесные и дружественные взаимоотношения.
Ранее Тихановская заявила, что не будет закрывать границу с Россией, если станет президентом.