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Путин: Россия считает, что выборы в Белоруссии состоялись

Ранее глава государства обсудил отношения двух стран с Советом безопасности РФ.

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Фото © ТАСС / пресс-служба президента РФ / Алексей Никольский

Россия исходит из того, что выборы президента в Белоруссии состоялись. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Мы исходим из того, что выборы состоялись, — сказал глава государства в анонсе интервью на телеканале "Россия-1".

Лукашенко назвал Путина хорошим другом

Также белорусский лидер заявил об угрозе для России и Белоруссии со стороны Запада.

Ранее Путин обсудил отношения России и Белоруссии с Совбезом РФ.

Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы, с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко, его соперница Светлана Тихановская набрала 10,1%. Позднее белорусская оппозиция объявила о создании Координационного совета и представила его состав. Лукашенко назвал его создание попыткой захвата власти.

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