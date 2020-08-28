Путин: Россия считает, что выборы в Белоруссии состоялись

Россия исходит из того, что выборы президента в Белоруссии состоялись. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

— Мы исходим из того, что выборы состоялись, — сказал глава государства в анонсе интервью на телеканале "Россия-1".

Ранее Путин обсудил отношения России и Белоруссии с Совбезом РФ.