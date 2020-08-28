Путин: Россия считает, что выборы в Белоруссии состоялись

Россия исходит из того, что выборы президента в Белоруссии состоялись. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
— Мы исходим из того, что выборы состоялись, — сказал глава государства в анонсе интервью на телеканале "Россия-1".
Лукашенко назвал Путина хорошим другомТакже белорусский лидер заявил об угрозе для России и Белоруссии со стороны Запада.
Ранее Путин обсудил отношения России и Белоруссии с Совбезом РФ.
Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы, с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко, его соперница Светлана Тихановская набрала 10,1%. Позднее белорусская оппозиция объявила о создании Координационного совета и представила его состав. Лукашенко назвал его создание попыткой захвата власти.