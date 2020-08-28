Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Член Координационного совета белорусской оппозиции столкнулся с машинами автопробега в честь Лукашенко

По словам политика, после аварии ему начали угрожать.

109

Фото © Facebook / Виталий Рымашевский

Член Координационного совета оппозиции Белоруссии Виталий Рымашевский столкнулся с машинами из автопробега в поддержку президента страны Александра Лукашенко. Инцидент произошёл вечером в пятницу на Минской кольцевой автодороге.

Меня подрезали, произошла авария. После того как мы вышли из машин, эти люди начали мне угрожать, — приводит слова Рымашевского РИА "Новости".

Политик добавил, что на его автомобиле был герб "Погоня", который использует оппозиция, а на машинах автопробега — красно-зелёные флаги республики.

В Минске задержали члена Координационного совета оппозиции

Причины задержания пока не известны.

Рымашевский отметил, что не пострадал благодаря подушкам безопасности, однако его автомобиль разбит и восстановлению не подлежит.

Фактически меня с двух сторон зажали, — заключил он.

Ранее Лайф сообщал, что в Минске вновь прошли митинги оппозиции и сторонников Лукашенко.

Выбор редакции

Loading...