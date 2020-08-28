Член Координационного совета белорусской оппозиции столкнулся с машинами автопробега в честь Лукашенко

Фото © Facebook / Виталий Рымашевский

Член Координационного совета оппозиции Белоруссии Виталий Рымашевский столкнулся с машинами из автопробега в поддержку президента страны Александра Лукашенко. Инцидент произошёл вечером в пятницу на Минской кольцевой автодороге.

— Меня подрезали, произошла авария. После того как мы вышли из машин, эти люди начали мне угрожать, — приводит слова Рымашевского РИА "Новости".

Политик добавил, что на его автомобиле был герб "Погоня", который использует оппозиция, а на машинах автопробега — красно-зелёные флаги республики.

Рымашевский отметил, что не пострадал благодаря подушкам безопасности, однако его автомобиль разбит и восстановлению не подлежит.

— Фактически меня с двух сторон зажали, — заключил он.