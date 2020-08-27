В Минске сторонники Лукашенко и оппозиция вновь вышли на митинг. Уже есть задержания

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Сторонники и противники действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко вновь вышли на митинги в Минске.

При этом противники власти под присмотром силовиков кричат в центре Минска: "С нами Бог!", а лояльные к Лукашенко граждане республики поют национальный гимн.

Были и первые задержания. Оппозиционеры двигались от площади Свободы к площади Независимости по одноимённому проспекту. По данным СМИ, участники акции не вняли требованиям милиции разойтись. В итоге площадь оцепили. Потом приехал ОМОН, людей начали заводить в автозаки. Сообщается о более десяти задержанных.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко назвал силищей граждан страны, принявших участие в "митингах в поддержку мира, спокойствия, действующего президента".