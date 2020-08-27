"Это же силища — три миллиона человек". Лукашенко рассказал о своих сторонниках в Белоруссии

Белорусский лидер Александр Лукашенко назвал силищей граждан страны, принявших участие в "митингах в поддержку мира, спокойствия, действующего президента". По его словам, мероприятия посетило три миллиона человек, передаёт БелТА.

— Это же силища — три миллиона человек. Наш электорат более спокойный: ветераны, пенсионеры, специалисты. Они знают своё дело, работают. Поэтому мы и будем иметь то количество людей — 80%, которые за нас проголосовали, — пояснил политик.

По словам президента республики, белорусы уже почувствовали, что ему есть на кого опереться. Лукашенко заверил, что силовые структуры и он сам будут заниматься своим делом "исключительно по закону".

— С улицей мы справимся, как бы им ни хотелось дестабилизировать эту обстановку, — отметил он.

Лукашенко заверил, что представители власти "не кровожадные" и не собираются никого душить, гонять по улицам, если их к этому не вынуждают.