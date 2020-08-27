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Путин заявил, что в РФ создан резерв сотрудников правоохранительных органов для Белоруссии

Но задействован этот резерв будет, если только ситуация в республике начнёт выходить из-под контроля.

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Фото © ТАСС / Алексей Никольский

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в России по просьбе лидера Белоруссии Александра Лукашенко создан резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи республике.

Александр Григорьевич попросил меня сформировать определённый резерв из сотрудников правоохранительных органов. И я это сделал, — сказал президент.

Однако Путин подчеркнул, что этот резерв не будет использован до тех пор, "пока ситуация не будет выходить из-под контроля" и пока не начнут действовать экстремистские элементы.

Пока экстремистские элементы, прикрываясь политическими лозунгами, не перейдут определённых границ, не приступят просто к разбою, не начнут поджигать машины, дома, банки, пытаться захватывать административные здания и так далее, — уточнил глава государства в интервью телеканалу "Россия-1".

В этом же интервью Путин назвал Белоруссию самой близкой для России страной и выразил надежду, что ситуация там нормализуется.

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