Путин заявил, что в РФ создан резерв сотрудников правоохранительных органов для Белоруссии

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в России по просьбе лидера Белоруссии Александра Лукашенко создан резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи республике.

— Александр Григорьевич попросил меня сформировать определённый резерв из сотрудников правоохранительных органов. И я это сделал, — сказал президент.

Однако Путин подчеркнул, что этот резерв не будет использован до тех пор, "пока ситуация не будет выходить из-под контроля" и пока не начнут действовать экстремистские элементы.

— Пока экстремистские элементы, прикрываясь политическими лозунгами, не перейдут определённых границ, не приступят просто к разбою, не начнут поджигать машины, дома, банки, пытаться захватывать административные здания и так далее, — уточнил глава государства в интервью телеканалу "Россия-1".